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Паралимпийские игры-2024. Вдовин завоевал золото в беге на 200 м, Сафронов и Калашян взяли серебро и бронзу

Паралимпийские игры-2024 Париж, Франция Легкая атлетика Мужчины 200 м, T37 (атлеты с поражениями опорно-двигательного аппарата) 1.

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