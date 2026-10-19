В Сергиево-Посадском округе сотрудники лесной охраны сняли с деревьев более 200 незаконных рекламных табличек, а всего за девять месяцев 2026 года в лесах Подмосковья демонтировано 1 424 такие конструкции.
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