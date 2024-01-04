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«Плати или служи». Новая мобилизационная инициатива Киева способна расколоть украинское общество

Автор фото, Ukraine's Armed Forces General Staff О статье Автор, Галина Корба, Би-би-си, Киев Должность, корреспондент Украинские власти обсуждают возможность освобождения от военной службы мужчин, имеющих высокие официальные зарплаты.

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