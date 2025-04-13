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Царьград

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Мужчины 30-50 лет — лидеры авиадебошей: данные МВД России за 2025 год

Мужчины 30-50 лет — лидеры авиадебошей: данные МВД России за 2025 год

По данным МВД России, мужчины в возрасте 30-50 лет часто становятся участниками дебошей на борту самолётов, преимущественно на популярных туристических маршрутах.

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Комментарии
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Eduard
Общая черта-долбоебы!
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