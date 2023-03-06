Подростки испортили туалет в барнаульской пивнушке К родителям детей обратились с просьбой провести воспитательную работу В Барнауле два мальчика облили жидким мылом стены и пол в магазине разливных напитков, сообщает "Чёрное и Белое Барнаул".
Подростки испортили туалет в барнаульской пивнушке К родителям детей обратились с просьбой провести воспитательную работу В Барнауле два мальчика облили жидким мылом стены и пол в магазине разливных напитков, сообщает "Чёрное и Белое Барнаул".
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