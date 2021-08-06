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Военком объяснил появление нового армейского резерва в Карелии

Военком объяснил появление нового армейского резерва в Карелии

«Армия всегда готовилась и готовится к войне: только надо понимать, что армия Советского Союза составляла 5 миллионов, а армия Российской Федерации при примерно тех же границах по протяженности составляет около миллиона, - поделился мнением военком.

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