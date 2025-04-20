Коалиция ХДС/ХСС и СДПГ утратила большинство в рейтинге партий

Позицию парламентского большинства утратила в немецком обществе коалиция блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), 19 апреля пишет газета Bild.
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