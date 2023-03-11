Financial Times намекнула на следующую цель диверсантов в Европе

Страх перед «русской угрозой» после диверсии на «Северных потоках» требует усиления морского патрулирования для защиты критической инфраструктуры Европы — такую позицию официальных лиц ЕС озвучивает Financial Times Источник: schoolscompared.
Страх перед «русской угрозой» после диверсии на «Северных потоках» требует усиления морского патрулирования для защиты критической инфраструктуры Европы — такую позицию официальных лиц ЕС озвучивает Financial Times Источник: schoolscompared.
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