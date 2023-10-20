Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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  • Андрей Саввин
    Элла, в России даже самооборона de facto запрещена. Поскольку есть статья о превышении мер необходимой обороны. Будут...Погоня на скорост...
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    👏✌Набиуллина по-тих...
  • valentina sergeeva
    А вот нечего совать свою помощь соседям на каждый их улыбчивый пук! О своих людях лучше бы позаботились. Неужели так ...Казахстан отомсти...

Казахстан отомстил России за нежелание перенаправлять реки и перекрыл поставки товаров в Россию

Казахстан отомстил России за нежелание перенаправлять реки и перекрыл поставки товаров в Россию

ДРЕВНИЙ  КАВКАЗ Очередной недружественный шаг Казахстана показывает полную зависимость от чужой воли.

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Комментарии
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Richard B Riddick
А если им перекрыть поставки через РФ - у них воды прибавится ? )))
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38 мин.
Андрей Михайлов
прочитал еще раз, чтоб не обвиняли: &quot;Казахстан отомстил России... &quot; вы там о@уели совсем что-ли? вы кому мстить решили то? стране, которая вас из говна вытащила? а ну-ка подробней. вас же в говно вернуть нам как два пальца, честно. братья, вы о@уели совсем?
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22 мин.
valentina sergeeva
А вот нечего совать свою помощь соседям на каждый их улыбчивый пук! О своих людях лучше бы позаботились. Неужели так и не поняли: сначала &quot;русские, помогите!&quot;, а после &quot;пошли вон, оккупанты!&quot;!
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6 мин.

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