ДРЕВНИЙ КАВКАЗ Очередной недружественный шаг Казахстана показывает полную зависимость от чужой воли.
Казахстан отомстил России за нежелание перенаправлять реки и перекрыл поставки товаров в Россию
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Richard B Riddick
А если им перекрыть поставки через РФ - у них воды прибавится ? )))
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38 мин.
Андрей Михайлов
прочитал еще раз, чтоб не обвиняли: "Казахстан отомстил России... " вы там о@уели совсем что-ли? вы кому мстить решили то? стране, которая вас из говна вытащила? а ну-ка подробней. вас же в говно вернуть нам как два пальца, честно. братья, вы о@уели совсем?
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22 мин.
valentina sergeeva
А вот нечего совать свою помощь соседям на каждый их улыбчивый пук! О своих людях лучше бы позаботились. Неужели так и не поняли: сначала "русские, помогите!", а после "пошли вон, оккупанты!"!
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6 мин.
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