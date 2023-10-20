Казахстан отомстил России за нежелание перенаправлять реки и перекрыл поставки товаров в Россию

Richard B Riddick А если им перекрыть поставки через РФ - у них воды прибавится ? )))

Андрей Михайлов прочитал еще раз, чтоб не обвиняли: "Казахстан отомстил России... " вы там о@уели совсем что-ли? вы кому мстить решили то? стране, которая вас из говна вытащила? а ну-ка подробней. вас же в говно вернуть нам как два пальца, честно. братья, вы о@уели совсем?