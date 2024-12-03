Ганчев: ВС России контролируют почти 60 населенных пунктов в Харьковской области

Глава обладминистрации Харьковщины проинформировал о том, что Вооружённые силы Российской Федерации проводят активные наступательные операции на территории региона, выдавливая противника с оккупированных территорий.
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