ИИ

Иван Иваныч

"В Саратове бродячие псы покусали двух детей, им выплатят 50 и 150 тысяч"-какой дебил пишет такие заголовки? Собакам выплатят на карту "Мир"? Лучше бы на "Визу", собаки с такими деньгами реально рванут за границу.