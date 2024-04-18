О ЧП и решении суда прокуратура нашего региона сообщила 18 апреля. .
В Саратове бродячие псы покусали двух детей, им выплатят 50 и 150 тысяч
Комментарии
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Maxim
в порядке ротации кадров поменять мэра на коллегу из Магадана ..
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18 час.
Ксюша Кирьязис
Собакам?!
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18 час.
ИИ
Иван Иваныч
"В Саратове бродячие псы покусали двух детей, им выплатят 50 и 150 тысяч"-какой дебил пишет такие заголовки? Собакам выплатят на карту "Мир"? Лучше бы на "Визу", собаки с такими деньгами реально рванут за границу.
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18 час.
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