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В Саратове бродячие псы покусали двух детей, им выплатят 50 и 150 тысяч

В Саратове бродячие псы покусали двух детей, им выплатят 50 и 150 тысяч

О ЧП и решении суда прокуратура нашего региона сообщила 18 апреля. .

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Комментарии
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Maxim
в порядке ротации кадров поменять мэра на коллегу из Магадана ..
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18 час.
Ксюша Кирьязис
Собакам?!
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18 час.
ИИ
Иван Иваныч
&quot;В Саратове бродячие псы покусали двух детей, им выплатят 50 и 150 тысяч&quot;-какой дебил пишет такие заголовки? Собакам выплатят на карту &quot;Мир&quot;? Лучше бы на &quot;Визу&quot;, собаки с такими деньгами реально рванут за границу.
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18 час.

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