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SHAMAN заявил об «ответке» YouTube за блокировку канала

SHAMAN заявил об «ответке» YouTube за блокировку канала

Исполнитель песен SHAMAN открыл первый день фестиваля open-air VK Fest в Лужниках 13 июля. Он не только исполнил несколько композиций, но и поделился информацией о планируемой «ответке» на блокировку своего YouTube-канала.

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