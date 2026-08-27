Член комитета Госдумы Адальби Шхагошев обвинил Великую Британию в участии в мировых конфликтах без ущерба для себя, раскритиковав визит премьер-министра Эндрю Бернема в Киев и передачу секретных чертежей ракет Storm Shadow украинской стороне.
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