Глава ведомства поручил представить доклад о расследовании ряда уголовных дел в связи с опубликованным обращением жителей Челябинской области

В социальных медиа опубликовано видеообращение к руководству СК России, в котором жители Челябинска выражают обеспокоенность по поводу резонансных случаев, связанных с противоправными действиями мигрантов в регионе.
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