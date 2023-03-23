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Милош Бикович назвал уникальным опытом съемки в фильме Клима Шипенко «Вызов»

Милош Бикович назвал уникальным опытом съемки в фильме Клима Шипенко «Вызов»

Актер Милош Бикович высказался о съемках в картине режиссера Клима Шипенко «Вызов». Он считает участие в фильме уникальным опытом и отметил космический масштаб проекта.

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