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The Eurasia Daily news agency

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NABU's night searches were supervised by the FBI: Will Kushner and Witkoff present a bill to Zelensky tomorrow?

NABU's night searches were supervised by the FBI: Will Kushner and Witkoff present a bill to Zelensky tomorrow?

The results of the NABU searches can be used to put pressure on Volodymyr Zelensky during negotiations with US presidential envoys Jared Kushner and By Steve Witkoff.

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