Алексей Стрепетов: «Против «Зенита» даже такой организованный соперник как «Рубин» продержался всего полчаса»

Заслуженный тренер России по футболу специально для «Петербургского дневника» проанализировал матч «Рубин» - «Зенит» (0:4) Зенитовцы во втором туре чемпионата уверенно выиграли у казанского «Рубина» на его поле, забив четыре безответных мяча.