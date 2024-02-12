«Ниже многолетних значений». 80% территории России ожидают аномальные холода

По словам синоптика, на европейской части страны температуры будут на 12-14 градусов ниже нормы.<strong>На 80% территории России к пятнице прогнозируются температуры ниже многолетних климатических значений, <a href="https://tass.
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