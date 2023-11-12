"Забывчивость дорого обходится", - гости из Азербайджана поплатились за неуважение к российской Фемиде

Депортировать можно и надо,но у нас нет как таковых границ и мразота всегда может вернуться обратно,что и происходит постоянно,чуть ли не каждый второй из нарушивших закон,уже был депортирован! Да и МВД ни хрена не делает свою работу,а иначе как все энти "спецы" спокойно перемещаются по России,попадая,не только в центральные районы,но и в Калининград и Дальний Восток,куда пешком не прогуляешься и хотя б пару раз должны остановить ради проверки документов,на вокзалах и вообще!?.

Иван Щукин

Всё что сейчас творится с эмиграцией из Средней Азии значит это кому то выгодно и задаёмся вопросом КОМУ!? Простому народу эти мигранты из Средней Азии и даром не нужны, остаётся только правящая элита России! Получается что правящей элите России выгодно что в России творится бардак с эмиграцией из Средней Азии и обстановка становится всё напряжённей! Может эта правящая элита и способствует этому!? Тогда просто неприличный вопрос этой правящей элите: а Вам для чего это нужно???