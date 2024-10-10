«АтомЭнергоСбыт» рассказал, как без комиссии оплатить единый платежный документ

И напомнили о необходимости своевременной оплаты электроэнергии Жители Смоленской области могут оплатить единый платежный документ «АтомЭнергоСбыта» без комиссии, воспользовавшись мобильным приложением, через личный кабинет клиента или в кассе центра обслуживания.
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