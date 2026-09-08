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Биткоин подорожал до 78200 долларов, капитализация рынка превысила 3,5 триллиона

Биткоин подорожал до 78200 долларов, капитализация рынка превысила 3,5 триллиона

Биткоин занимает 60% рынка, цена эфира — 2500 долларов, капитализация всего рынка криптовалют — 3-3,5 триллиона долларов, а среднесуточный оборот — 250-350 миллиардов долларов.

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