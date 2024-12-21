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Петербургский дневник

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В Петербурге появился новый памятник регионального значения

В Петербурге появился новый памятник регионального значения

Им признали два корпуса здания на углу Невского проспекта и канала Грибоедова Им признали два корпуса здания на углу Невского проспекта и канала Грибоедова Два корпуса углового здания на Невском проспекте и канале Грибоедова признали памятником регионального значения.

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