В Петербурге появился новый памятник регионального значения

Им признали два корпуса здания на углу Невского проспекта и канала Грибоедова Им признали два корпуса здания на углу Невского проспекта и канала Грибоедова Два корпуса углового здания на Невском проспекте и канале Грибоедова признали памятником регионального значения.
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