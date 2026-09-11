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Глобальная реклама: успех ChatGPT Ads, конфликт в Samsung, медиаперестановки PepsiCo и ужесточение правил в Азии

Глобальная реклама: успех ChatGPT Ads, конфликт в Samsung, медиаперестановки PepsiCo и ужесточение правил в Азии

ChatGPT Ads достиг $1 млрд ARR и корпоративный конфликт в Samsung KOFIA ужесточает проверку рекламы финансовых продуктов Ограничения для несовершеннолетних и борьба с цифровым пиратством в Китае Австралийским пользователям дадут больше контроля над алгоритмами соцсетей PepsiCo меняет глобального медиапартнера после 20 лет с Omnicom TBWA в Гонконге представило первую кампанию для IKEA США: успех ChatGPT Ads и корпоративный конфликт в Samsung В последний день августа OpenAI объявила, что рекламный бизнес ChatGPT вышел на показатель годового регулярного дохода (ARR) свыше $1 млрд.

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