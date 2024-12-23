Петербуржцев предупредили о недопустимости совершения преступлений по заданиям, распространяемым в мессенджерах

Об этом рассказали следователи Следственный комитет РФ еще раз предупредил россиян о недопустимости совершения преступлений по заданиям, распространяемым в мессенджерах, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии