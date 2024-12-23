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Петербургский дневник

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Петербуржцев предупредили о недопустимости совершения преступлений по заданиям, распространяемым в мессенджерах

Петербуржцев предупредили о недопустимости совершения преступлений по заданиям, распространяемым в мессенджерах

Об этом рассказали следователи Следственный комитет РФ еще раз предупредил россиян о недопустимости совершения преступлений по заданиям, распространяемым в мессенджерах, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

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