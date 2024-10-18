Ювелирная работа разведки и ракетчиков: 5 «Искандеров» накрыли цеха завода бронетехники в Николаеве — вместе с танками и поляками

17 октября 2024 г., 18:59 Российская армия методично уничтожает ремонтную базу ВСУ Николаевский бронетанковый ремонтный завод, критически важный объект для всей оборонной стратегии Украины, был практически уничтожен во время ракетного удара 15 октября.
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