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Русский Днепропетровск

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Ювелирная работа разведки и ракетчиков: 5 «Искандеров» накрыли цеха завода бронетехники в Николаеве — вместе с танками и поляками

17 октября 2024 г., 18:59   Российская армия методично уничтожает ремонтную базу ВСУ Николаевский бронетанковый ремонтный завод, критически важный объект для всей оборонной стратегии Украины, был практически уничтожен во время ракетного удара 15 октября.

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