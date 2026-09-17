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Тамара Гвердцители решительно распродаёт российскую недвижимость: что осталось у легенды

Тамара Гвердцители всегда была женщиной, которая умеет принимать смелые решения. И сейчас, судя по всему, она кардинально меняет свою жизнь, решительно расставаясь с недвижимостью в России.

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