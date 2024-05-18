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Кузнецов о 6-м матче с «Рейнджерс»: «Игра засела в голове, я еще мысленно в этом матче, остался горький привкус. Благодарен за возможность быть в «Каролине» и играть в НХЛ»

«Каролина» проиграла «Рейнджерс» (2-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли. В шестой игре «Харрикейнс» вели 3:1 по ходу встречи, но уступили 3:5 и завершили выступление в плей-офф НХЛ в этом сезоне.

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