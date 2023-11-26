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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» продлил серию без поражений до 10 матчей, «Ювентус» – до 8. Они сыграли вничью – 1:1

«Интер» продлил серию без поражений до 10 матчей, «Ювентус» – до 8. Они сыграли вничью – 1:1

Матч команд Симоне Индзаги и Массимилиано Аллегри в 13-м туре Серии А завершился со счетом 1:1. Миланцы в последний раз проигрывали 27 сентября – «Сассуоло» (1:2).

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