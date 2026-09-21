Верховный суд отменил штраф за неоплаченную парковку Infiniti в Казани

Верховный суд России отменил штраф в размере 2500 рублей, наложенный на владельца автомобиля Infiniti за неоплаченную парковку в Казани, и направил дело на новое рассмотрение.
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