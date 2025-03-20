Эксперт рассказал о способах стать счастливее

Международный день счастья ежегодно отмечается 20 марта. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 12 июля 2012 года как символ того, что стремление к счастью — общее желание для всех людей нашей планеты.
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