Происшествия

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В Тверской области сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Лето прекрасно - когда безопасно» в детском лагере

Инспекторы ГИБДД Управления МВД России по городу Твери посетили пришкольный лагерь при Центре образования имени А.

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