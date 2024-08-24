Маск после ареста Дурова заявил, что в Европе будут казнить за лайки мемов

Американский бизнесмен Илон Маск назвал задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже «убедительной рекламой» первой поправки к Конституции Соединённых Штатов, гарантирующей свободу слова.
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