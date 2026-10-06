Отбитая реклама Tomb Raider: Legend, спасшая франшизу

Ничто так не привлекает внимание геймеров, как обворожительная девушка в кадре. В видео пойдёт речь об австралийской рекламной кампании Tomb Raider: Legend, спасшей франшизу от забвения.
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