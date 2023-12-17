Кому из тверских режиссеров присудили Государственную премию имени Станиславского

Мы продолжаем делиться фактами из жизни тверского региона в рубрике «Сегодня в истории». 17 декабря 1983 года главному режиссеру калининского театра кукол Владимиру Никитину присуждена Государственная премия РСФСР имени Станиславского в области театрального искусства.
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