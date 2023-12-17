Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

  • Oltaviro Oltaviro
    Ума нет, а деньги есть - пусть ставятМошенники обманом...
  • Мария Калинина
    Блогер,это значит безработный?Звездные разборки...
  • Александер
    Как обычно спящий и жопонюхающий канал убийцаВ массовом ДТП на...

Кому из тверских режиссеров присудили Государственную премию имени Станиславского

Кому из тверских режиссеров присудили Государственную премию имени Станиславского

Мы продолжаем делиться фактами из жизни тверского региона в рубрике «Сегодня в истории». 17 декабря 1983 года главному режиссеру калининского театра кукол Владимиру Никитину присуждена Государственная премия РСФСР имени Станиславского в области театрального искусства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх