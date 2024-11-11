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В Германии призовут Трампа рассекретить данные о подрывах «Северных потоков»

В Германии призовут Трампа рассекретить данные о подрывах «Северных потоков»

Депутаты оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) рассматривают возможность обращения к Дональду Трампу с призывом раскрыть информацию о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».

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