Регионы прощаются с биржей

Сегмент субфедеральных облигаций продолжает сжиматься. Отдельные регионы выходят на рынок даже сейчас, но это разовые истории для тех, кому надо рефинансировать долг в ближайшее времяМАРИНА КРУГЛЯКОВА/ТАСС Томская область заняла через «Финуслуги» миллиард рублей на новый мусоросортировочный комплексчитайте на monocle.