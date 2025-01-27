Регионы прощаются с биржей

Сегмент субфедеральных облигаций продолжает сжиматься. Отдельные регионы выходят на рынок даже сейчас, но это разовые истории для тех, кому надо рефинансировать долг в ближайшее времяМАРИНА КРУГЛЯКОВА/ТАСС Томская область заняла через «Финуслуги» миллиард рублей на новый мусоросортировочный комплексчитайте на monocle.
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