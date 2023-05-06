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Неужели дело Сталина продолжит Евгений Викторович?! - Неужели, наконец-то!?

Неужели дело Сталина продолжит Евгений Викторович?! - Неужели, наконец-то!?

А поговорить?! Неужели дело Сталина продолжит Евгений Викторович?! - Неужели, наконец-то!? - Если дело необходимо, а Владимир Владимирович не особенно им занимается, то, может, всенародный управленец - патриот, который находится непосредственно в области нашей важной операции и все видит своими глазами, а так-же знает управленческую, олигархическую и военную высокопоставленную кухню изнутри, свершит важную миссию, начатую Иосифом Виссарионовичем? Подумать только! А ведь мы за это Главнокомандующего времен ВОВ порицали.

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