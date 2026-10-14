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Царьград

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Росгвардия задержала двух мужчин за избиение продавца в Березняках

Росгвардия задержала двух мужчин за избиение продавца в Березняках

Двое ранее судимых местных жителей 32 и 35 лет избивали продавца магазина в посёлке Березняки Сергиево-Посадского округа после того, как он сделал им замечание за распитие алкоголя возле торговой точки.

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