# Чернильница Унизивший русских и русских полицейских (женщину) киргиз извинился Это смешно! Это просто дико и смешно, друзья.
«Вы че в России озверели?»: грубый Фирсан послал и толкнул полицейскую при малышах на детской площадке
Комментарии
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Лев Сивохин
Излишняя мягкотелость к таким мигрантам порождает с их стороны к повторению подобных нарушений и совершению преступлений. Надо помнить, что за тридцать с лишним лет после развала СССР, в бывших союзных республиках родилось новое поколение, чуждое нам. И поэтому надо без сожаления за нарушения со стороны мигрантов правил нашего общежития депортировать вместе с семьями , а за преступления сажать.
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9 час.
Н
Наталья
неправильно выразился? Отправляйся на историческую родину со всеми своими родичами! Совсем очешуели!
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7 час.
Иван Иваныч
А вот вам и ещё один пример ; "РЫПНЕШЬСЯ – УБЬЁМ": ПЯТЕРО МИГРАНТОВ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ПОХИТИЛИ ДОЧЬ ВОИНА СВО и представьте, что с этой дивчиной делали 5 черножопых и что они просто отсидят и ВСЁ?????????????? Одни вопросы, а девочка теперь будет жить с психическим расстройством, зато все довольны , типа закон восторжествовал, да на хер нужен такой закон если наших людей калечит всякая мразь а другая мразь потакает этим преступлениям, а сидит эта мразь в чиновничьих креслах гребёт бабло лопатой.
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1 час.
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