«Вы че в России озверели?»: грубый Фирсан послал и толкнул полицейскую при малышах на детской площадке

Излишняя мягкотелость к таким мигрантам порождает с их стороны к повторению подобных нарушений и совершению преступлений. Надо помнить, что за тридцать с лишним лет после развала СССР, в бывших союзных республиках родилось новое поколение, чуждое нам. И поэтому надо без сожаления за нарушения со стороны мигрантов правил нашего общежития депортировать вместе с семьями , а за преступления сажать.

Иван Иваныч

А вот вам и ещё один пример ; "РЫПНЕШЬСЯ – УБЬЁМ": ПЯТЕРО МИГРАНТОВ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ПОХИТИЛИ ДОЧЬ ВОИНА СВО и представьте, что с этой дивчиной делали 5 черножопых и что они просто отсидят и ВСЁ?????????????? Одни вопросы, а девочка теперь будет жить с психическим расстройством, зато все довольны , типа закон восторжествовал, да на хер нужен такой закон если наших людей калечит всякая мразь а другая мразь потакает этим преступлениям, а сидит эта мразь в чиновничьих креслах гребёт бабло лопатой.