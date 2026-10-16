Эксперт по строительству Светлана Опрышко предупредила, что собственник может лишиться квартиры по решению суда, если после незаконной перепланировки не выполнит требование вернуть помещению прежний вид.
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