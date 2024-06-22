Стали известны имена лучшего участкового инспектора и инспектора ИДН.

Сегодня, 21 июня, в Министерстве внутренних дел подвели итоги ХIX республиканского смотра-конкурса на звания ´Лучший участковый инспектор милиции´ и ´Лучший участковый инспектор по делам несовершеннолетних´.
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