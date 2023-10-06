Дариуш принял бой с Царукяном на UFC 296 (журналист Люк Томас)

Об этом сообщает журналист CBS Sports Люк Томас, ссылающийся на разговор с Дариушем. По информации инсайдера, бой должен состояться в главном карде UFC 296, который пройдет в ночь на 17 декабря в Лас-Вегасе (Невада).
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