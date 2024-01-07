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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко – Рыбакиной после разгромного поражения в финале в Брисбене: «Спасибо хотя бы за эти три гейма. Мы создали видимость борьбы»

В финале Рыбакина победила Соболенко со счетом 6:0, 6:3. «Честно говоря, не знаю, с чего начать. Во-первых, Елена.

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