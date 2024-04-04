«Устал повторять»: Радимов еще раз попросил «Спартак» отпустить Абаскаля

Экс-игрок «Зенита» считает, что у тренера нет мотивации Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов в своем телеграм-канале высказался о работе Гильермо Абаскаля на посту главного тренера московского «Спартака».
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