Маск поставил восклицательный знак на мнение о помощи США Украине и Израилю

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России) отреагировал на высказывания министра финансов США Джанет Йеллен о том, что страна может позволить себе одновременно два военных конфликта.
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