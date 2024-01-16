В Архангельске работает социальное такси для пожилых сельских жителей

В комплексных центрах социального обслуживания Архангельской области работает социальное такси. Воспользоваться возможностью добраться до медицинской организации имеют жители сельских территорий, старше 65 лет.
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