Страна и люди
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Страна и люди

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Предварительно шесть человек зарезаны при нападении в австралийском ТЦ

Предварительно шесть человек зарезаны при нападении в австралийском ТЦ

отрудники правоохранительных органов застрелили нападавшего при попытке задержания. Неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра в пригороде австралийского Сиднея, в результате, предварительно шесть человек скончались на месте, еще несколько покупателей получили ранения различной степени тяжести, передает издание The Sydney Morning Herald.

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