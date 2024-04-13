Предварительно шесть человек зарезаны при нападении в австралийском ТЦ

отрудники правоохранительных органов застрелили нападавшего при попытке задержания. Неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра в пригороде австралийского Сиднея, в результате, предварительно шесть человек скончались на месте, еще несколько покупателей получили ранения различной степени тяжести, передает издание The Sydney Morning Herald.
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