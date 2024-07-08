Ни в одной стране Мира вы не увидите такого контраста

Елена Александровна

87% считают, что им повезло с учителями! Когда они учились и где? У нас например были приличные учителя лишь по нескольким предметам, да и те, мало кто из них был хорошим педагогом. Был отличный физик, но один год, а потом был жуткий дурак. А уж физкультурники были - хамло и бездельники пьющие на работе. Я выросла в семье директора школы и с детства наблюдала деградацию учительской среды. А уж, что сейчас происходит в школах, это вообще беда. И началось это давно! А главное, тенденция ухудшения образования происходит во всём мире, все страны страдают от этого. Мнимый либерализм в воспитании и обучении детей не допустим.