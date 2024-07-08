Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Ни в одной стране Мира вы не увидите такого контраста

Ни в одной стране Мира вы не увидите такого контраста

Сегодня ФСБ пресекла угон на территорию Украины самолета с ядерным оружием ТУ-22М-3 и получила ценную информацию.

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Комментарии
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Елена Александровна
87% считают, что им повезло с учителями! Когда они учились и где? У нас например были приличные учителя лишь по нескольким предметам, да и те, мало кто из них был хорошим педагогом. Был отличный физик, но один год, а потом был жуткий дурак. А уж физкультурники были - хамло и бездельники пьющие на работе. Я выросла в семье директора школы и с детства наблюдала деградацию учительской среды. А уж, что сейчас происходит в школах, это вообще беда. И началось это давно! А главное, тенденция ухудшения образования происходит во всём мире, все страны страдают от этого. Мнимый либерализм в воспитании и обучении детей не допустим.
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1 час.
Елена Александровна
Повезло вам несказанно!
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1 час.
Одиссей
а у меня были ОЧЕНЬ замечательные учителя. просто мне было интересно учиться. Мурманск. 60е.
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45 мин.

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