Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Израиль в фашизме, который «не уступает гитлеровскому». Такое заявление политик сделал в своем Telegram-канале.
Кадыров: израильский фашизм оказался более жестоким, чем гитлеровский
Комментарии
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Erl Schweizer
Рамзан прав.
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3 д.
Павел Иванов
Только вот мне не понятно такое отличие этих режимов: из Германии евреи и прочие "недочеловеки" пытались всеми правдами и неправдами сбежать, никто не хотел ехать в Германию( это тогда называлось "угнать на работы") а сейчас арабов палкой не выгонишь из Израиля и все палестинцы хотят получить право жить и работать в Израиле. Почему такое различие в поведении? Жду ответа от г-на Рамзана Кадырова или лиц его поддерживающих. Спасибо.
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1 д.
Валерий Бирюков
Территория Палестины нахрапом вырвана евреями. Эрдоган же показал, как они за насколько десятилетий расширили территорию, отведённую им ООН при образовании государства. Арабы не хотят жить в Израиле. они хотят жить на своей земле. На самом деле израилитяне хуже немецких фашистов: те хоть не трещали на каждом углу, что Германия - демократическая страна.
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1 д.
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