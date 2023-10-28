Кадыров: израильский фашизм оказался более жестоким, чем гитлеровский

Павел Иванов

Только вот мне не понятно такое отличие этих режимов: из Германии евреи и прочие "недочеловеки" пытались всеми правдами и неправдами сбежать, никто не хотел ехать в Германию( это тогда называлось "угнать на работы") а сейчас арабов палкой не выгонишь из Израиля и все палестинцы хотят получить право жить и работать в Израиле. Почему такое различие в поведении? Жду ответа от г-на Рамзана Кадырова или лиц его поддерживающих. Спасибо.