Россияне против фейков: как пользователи борются с дезинформацией в Сети

МОСКВА, 23 апреля, ФедералПресс. В Москве состоялся XIII форум безопасного интернета, где член ОП РФ, член Союза журналистов России Никита Анисимов подчеркнул важность продвижения позитивной информационной повестки в интернете и рассказал об успешной работе мобильного приложения «Хорошие новости» в этом направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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