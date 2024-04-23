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ФедералПресс

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Россияне против фейков: как пользователи борются с дезинформацией в Сети

Россияне против фейков: как пользователи борются с дезинформацией в Сети

МОСКВА, 23 апреля, ФедералПресс. В Москве состоялся XIII форум безопасного интернета, где член ОП РФ, член Союза журналистов России Никита Анисимов подчеркнул важность продвижения позитивной информационной повестки в интернете и рассказал об успешной работе мобильного приложения «Хорошие новости» в этом направлении.

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